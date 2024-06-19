В Польше предложили заминировать границу с Россией

19.06.2024 | 17:29

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», сообщает ТАСС.

«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — сказал он.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня, он будет действовать 90 дней.

Причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией.