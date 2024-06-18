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В стране и мире

Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом

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После завершения мойки автомобиля летом необходимо насухо протереть транспортное средство. Об этом заявили эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, игнорирование этой рекомендации может привести к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия.

Под воздействием солнца капли, оставшиеся на авто, могут сыграть роль небольших линз.

В результате на участках, где осталась вода, покрытие выгорит.

Ранее автолюбителям рассказали, как охладить руль и сиденья в салоне автомобиля в теплое время года. Для этого потребуется влажное полотенце.

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Источник — lenta.ru
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