Водителей предостерегли от одной ошибки при мытье машины летом

18.06.2024 | 17:15

После завершения мойки автомобиля летом необходимо насухо протереть транспортное средство. Об этом заявили эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, игнорирование этой рекомендации может привести к ухудшению состояния лакокрасочного покрытия.

Под воздействием солнца капли, оставшиеся на авто, могут сыграть роль небольших линз.

В результате на участках, где осталась вода, покрытие выгорит.

Ранее автолюбителям рассказали, как охладить руль и сиденья в салоне автомобиля в теплое время года. Для этого потребуется влажное полотенце.