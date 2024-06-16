Загранпаспорт подорожает для россиян

16.06.2024 | 11:55

С 1 июля 2024 года загранпаспорт нового образца станет дороже для россиян на тысячу рублей - госпошлина за него составит шесть тысяч рублей для взрослых.

Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что для детей до 14 лет госпошлина будет равна трем тысячам рублей (в настоящее время она составляет 2,5 тысячи рублей).

Российский МИД ранее призвал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском.

В ведомстве напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно будет бесплатно.