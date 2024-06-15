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В стране и мире

Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 июля

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Доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова рассказала, какие категории граждан затронет рост пенсий с 1 июля. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Усова анонсировала повышение пенсий ряду россиян и уточнила, что размер выплаты увеличится у работающих пенсионеров, уволившихся в июне.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», — сообщила она.

Кроме того, выплаты увеличатся у тех, кому исполнится 80 лет, и у россиян, получивших первую группу инвалидности. Перерасчеты произойдут автоматически.

Ранее президент России Владимир Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. С этой инициативой он выступил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Источник — lenta.ru
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