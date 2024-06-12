В Россию прекратят поставлять американский препарат от диабета

12.06.2024 | 11:43

Швейцарская компания Swixx BioPharma прекратит поставки в Россию препарата от диабета «Хумалог». Такое решение принял американский фармгигант Eli Lilly. Об этом со ссылкой на письма пациентского сообщества сообщает «Коммерсантъ».

Получившая права на реализацию инсулина компания уведомила о планах прекратить отгрузки в феврале 2024 года, за год до планируемой даты. 15 марта Eli Lilly также сообщила о приостановке экспорта «неосновных» лекарств в Россию, сосредоточившись на поставках препаратов от таких заболеваний, как рак и диабет.

В Росздравнадзоре отметили, что по состоянию на 10 июня 2024 года в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН «инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства - согласно годовой потребности населения. Кроме того, производство такого инсулина в 2024 году начал еще один российский производитель - АО «Фармсинтез-Норд».

«Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах - зарубежный производитель планомерно снижал объемы поставок оригинальных препаратов в нашу страны, отдавая предпочтение другим рынкам, что может быть обусловлено как экономическими соображениями, так и политической позицией производителя», - отметили в компании «Герофарм».

Согласно подсчетам Headway Company, объемы продаж в рамках госзакупок «Хумалога» с 2021 по 2024 год снизились с 463 до 71,8 миллиона рублей. Продажи отечественного препарата «РинЛиз» с 2021 по 2023 год увеличились с 838 миллионов до более чем 1 миллиарда рублей.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly покинула российский рынок весной 2023 года. В марте 2024-го в аптеках как минимум 50 российских регионов пропал американский онкопрепарат «Эндоксан» и его отечественные аналоги. В Минздраве отметили, что «в стране доступны альтернативные режимы лечения и дженерики». Также в некоторых регионах России закончился препарат «Страттера» («Атомоксетин») от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).