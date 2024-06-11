Захотевшей воспользоваться туалетом после закрытия бара москвичке сломали ноги

11.06.2024 | 15:35

В Москве охранник бара «Разведка» сломал 29-летней девушке обе ноги за то, что она захотела воспользоваться туалетом после закрытия заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, горожанка видела, что в баре еще находились гости. Она двинулась к уборной, но путь ей преградил сотрудник заведения. Мужчина объявил, что «Разведка» закрыта.

Девушка эту реплику проигнорировала и продолжила путь. В этот момент охранник вытолкнул ее из бара. Москвичка не устояла на ногах и упала.

Почти сразу же она почувствовала нестерпимую боль. Несколько часов пострадавшая провела в травматологическом пункте. Медики выявили у жительницы столицы закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением и вывих стопы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области солдаты-срочники устроили драку с охраной в ночном клубе.