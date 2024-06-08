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В стране и мире

Россияне нашли насекомое-мутант

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В Тверской области обнаружили кузнечика-мутанта с необычным окрасом. Снимки появились в сообществе «Тверь Натуральные новости ВКонтакте».

«Розовый кузнечик», — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы предположили, что это своеобразная форма альбинизма под названием эритризм. «Благодаря мутации снижена выработка нормального пигмента, и вместо него вырабатывается красный», — рассказали они.

Некоторые пошутили, что кузнечик сгорел на солнце.

Ранее сообщалось, что во многих российских регионах могут появиться клещи-мутанты, которые уже заполонили Европу. Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными.

Фото «Тверь Натуральные новости Вконтакте».

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Источник — lenta.ru
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