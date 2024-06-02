Россиян научили правильно хранить еду в холодильнике

02.06.2024 | 15:40

Сырые продукты нужно хранить в холодильнике отдельно от приготовленных, рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. В комментарии для «Ленты.ру» врач научила россиян правильно хранить еду.

По словам терапевта, сырые продукты должны располагаться на одной полке холодильника, а готовые - на другой. Это поможет избежать перекрестного заражения микробами. Также важно не переполнять холодильник, чтобы посуда с едой не стояла слишком близко друг к другу.

В идеале продукты должны быть разложены следующим образом: на верхней полке - готовая еда, на средней - молочные продукты и яйца, на нижней - сырая рыба и мясо. Фрукты, овощи и зелень следует хранить в специальных нижних ящиках, добавила специалистка. Консервы, начатые банки с соками можно хранить на дверце холодильника - в самом теплом месте.

Температура в холодильнике должна быть от 0 до 5 градусов, в морозилке - около -15.

Еду в холодильник нужно убирать максимум через два часа после приготовления, а в жаркое время года - через час. Если заранее известно, что продукты не будут съедены в ближайшее время, часть из них нужно заморозить, рекомендовала терапевт.

Также она добавила, что овощные салаты без заправки допустимо хранить в холоде несколько часов, а свежий фарш - не более 12 часов. Лучше сделать из него котлеты, которые можно хранить дольше.

Ранее врач объяснила пользу домашней квашеной капусты. По ее словам, этот продукт богат витамином С и благоприятно сказывается на коже.