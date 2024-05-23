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В стране и мире

Вероятность изъятия заброшенных дачных участков оценили

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Новый закон о неосвоенных садовых участках не грозит изъятием земли. В этом россиян заверила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, ее цитирует НСН.

«Официально хочу заявить: ни о каком изъятии участков речь не идет», - заявила парламентарий.

По ее словам, новый закон уточнит, как долго дачникам можно не следить за участком.

«Речь о формировании критериев ненадлежащего использования участков и о тех сроках, в которые участок будет считаться неосвоенным. Сейчас же есть парадокс: штрафы за ненадлежащее использование участка есть, а определения, что это означает, нет. Будет одна строчка, критерии разработает правительство», - пояснила Разворотнева.

Проект будет внесен на рассмотрение 23 мая.

Изъятие садовых участков за ненадлежащий уход также исключал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, о подобных санкциях говорят регулярно еще со времен Советского Союза.

«Эти все предложения всевозможные я слышу в год, наверное, раза по три, начиная с 85-го года. Еще при советской власти эта проблема стояла», - поделился Туманов. Эксперт считает, что создать систему, которая бы эффективно выявляла владельцев брошенных участков и определяла, в чью пользу их изъять, трудно.

«Это все в отношении дачников не работает! Пока бояться нечего. Любое изъятие - через суд, а до суда, как правило, не доходит», - подытожил Туманов.

Ранее законопроект Росреестра о наказании за неосвоенные участки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Из-за того, что в законодательстве на данный момент не описаны признаки неиспользования земельных участков, у председателей и членов СНТ нет действенного правового механизма, позволяющего принудить недобросовестных собственников к освоению земли.

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Источник — lenta.ru
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