Россиянам рассказали о предотвращении профессионального выгорания

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Россиянам рассказали о предотвращении профессионального выгорания
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Первым шагом к предотвращению профессионального выгорания может стать установление границы между работой и личной жизнью. Об этом RT сегодня, 5 июля, в День трудоголика, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.

По ее словам, важно раз в неделю проводить аудит задач, которые «истощают». «А еще не игнорируйте сигналы собственного организма: усталость, раздражительность и бессонницу.

Часто достаточно скорректировать режим, добавить физическую активность и сократить время, проводимое за экраном [компьютера]», — заявила специалист.

В июне министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что у российских работодателей возникли сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность.

В том же месяце карьерный стратег и основательница платформы карьерного развития Careerum Ольга Лермонтова заявила, что в большинстве случаев людям не повышают зарплату потому, что их результаты невидимы для компании.

Фото pxhere.com.

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