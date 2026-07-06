В российском регионе решили проблему с бензином

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В российском регионе решили проблему с бензином
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Решение властей Орловской области ввести выдачу бензина по номерным знакам автомобилей решило проблему очередей на заправках региона. Об этом сообщает Mash.

Речь идет о разделении автомобилей по номерам в зависимости от первой цифры. Те, у кого она четная или ноль, могут заправить 30 литров в четные дни месяца, а все остальные — в нечетные.

Местные чиновники утверждают, что новшество снизило нагрузку на АЗС в два раза, поэтому теперь топлива хватает. По их оценкам, на полную стабилизацию обстановки понадобится еще три дня. Еще в пятницу на заправках можно было наблюдать километровые очереди, а водители активно закупали топливо впрок.

Ранее в понедельник, 6 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал чиновников снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками.

Он также попросил обойтись без массовых мероприятий, которые требуют привлечения большого количества транспорта, назвав основной задачей обеспечение бесперебойной работы транспорта экстренных служб, коммунальной техники, общественного транспорта и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона.

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