В России ребенку на 33 минуты остановили сердце ради спасения его жизни

В стране и мире

В России ребенку на 33 минуты остановили сердце ради спасения его жизни
Печать
Max

В Сургуте медики спасли жизнь трехмесячного малыша из Радужного — для этого им пришлось остановить его сердце на 33 минуты. Подробности истории раскрывает «Московской комсомолец — Югра».

Ребенку диагностировали выраженный клапанный стеноз аорты. Заболевание считается врожденным пороком сердца, при котором орган вынужден испытывать большие перегрузки и из-за этого быстро изнашивается.

В течение почти двух с половиной часов кардиохирурги по кусочкам восстанавливали нормальную анатомию сосуда. Из этого времени 33 минуты сердце маленького пациента находилось в состоянии управляемой остановки.

Успех операции врачам принесла методика Доти — они выполнили пластику восходящей аорты, используя заплатку из тканей сердца малыша. Для реконструкции был взять участок сердечной сумки размером три на три сантиметра.

Операция завершилась успешно. Сейчас мальчик восстанавливается.

Ранее в Татарстане женщину спасли после укуса гадюки. Медики оказали экстренную помощь и спасли ее от удушения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент операция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!