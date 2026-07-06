Психолог раскрыла помогающую справиться с одиночеством простую привычку

Американский клинический психолог Робин Козловиц раскрыла простую привычку, помогающую справиться с одиночеством каждый день. Ее слова приводит издание Parade.

Козловиц считает, что самый быстрый способ спастись от одиночества — это приучить себя к микровзаимодействиям.

«Если вам нужно сделать маникюр, поболтайте с мастером или девушкой на ресепшне, посидите на скамейке в парке и кивните прохожим или завяжите с ними беседу, на занятиях в спортзале установите зрительный контакт с человеком рядом с вами», — привела она примеры.

В то же время психолог отметила, что микровзаимодействия не смогут полностью решить проблему одиночества, но они могут помочь человеку настроиться на создание прочных социальных связей.

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