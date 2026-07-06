Психолог раскрыла помогающую справиться с одиночеством простую привычку

В стране и мире

Психолог раскрыла помогающую справиться с одиночеством простую привычку
Печать
Max

Американский клинический психолог Робин Козловиц раскрыла простую привычку, помогающую справиться с одиночеством каждый день. Ее слова приводит издание Parade.

Козловиц считает, что самый быстрый способ спастись от одиночества — это приучить себя к микровзаимодействиям.

«Если вам нужно сделать маникюр, поболтайте с мастером или девушкой на ресепшне, посидите на скамейке в парке и кивните прохожим или завяжите с ними беседу, на занятиях в спортзале установите зрительный контакт с человеком рядом с вами», — привела она примеры.

В то же время психолог отметила, что микровзаимодействия не смогут полностью решить проблему одиночества, но они могут помочь человеку настроиться на создание прочных социальных связей.

Ранее сообщалось о том, как снимают стресс у хозяев. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, взаимодействие с животными стимулирует выработку гормонов счастья благодаря контакту без критики и необходимости прогулок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
психолог одиночество беседа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!