Врачи рассказали о пяти бесполезных методах продления жизни

Некоторые популярные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили врачи, специализирующиеся на превентивной медицине, Хью Койн, Мохаммед Энаят и Мика Энгель. О бесполезных методах продления жизни они рассказали в интервью Marie Claire.

К сомнительным методам специалисты отнесли добавки для повышения уровня NAD+, большинство омолаживающих БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов, а также чрезмерное увлечение устройствами для контроля здоровья. Врачи отметили, что многие из этих средств активно рекламируются, однако исследования пока не подтверждают их способность продлевать жизнь или улучшать здоровье.

«Самая большая ошибка — думать, что долголетие можно купить в интернете», — подчеркнул Койн. Он добавил, что никакие добавки не способны компенсировать неправильный образ жизни и наличие вредных привычек.

Вместо дорогостоящих процедур и добавок медики рекомендовали сосредоточиться на привычках, эффективность которых подтверждена исследованиями. К ним относятся регулярная физическая активность, силовые тренировки, полноценный сон, сбалансированное питание, контроль стресса и поддержание социальных связей.

Ранее врач-невролог Анна Брусянская рассказала, что остановить старение мозга невозможно. Однако, по ее словам, улучшить его работу помогают физические упражнения и интеллектуальная деятельность.