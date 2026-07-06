Хозяйка ушла из жизни и оставила в квартирах 100 кошек

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Хозяйка ушла из жизни и оставила в квартирах 100 кошек
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В Красноярске женщина ушла из жизни, оставив сотню кошек в двух своих квартирах, сообщает Telegram-канал Mash.

В однокомнатных квартирах, расположенных на улицах Кутузова и Павлова, содержались по 80 и 20 кошек. Соседи жаловались на мяуканье и зловоние, при этом бороться с «питомником» не получалось.

После хозяйки животные остались без корма и воды. Ими начали заниматься зоозащитники из приюта «Дом Оззи». Они собираются купить для животных бытовки и оказать ветеринарную помощь.

Ранее стало известно, что в России кошек любят чуть больше, чем собак — в пользу первых высказались 55 процентов опрошенных, в пользу вторых — 45.

Участвовавшие в опросе россияне, выбравшие кошек, отметили, что те спокойнее, не нуждаются в выгуле и обладают мягким характером. Собак выбрали за их преданность, ум и дружелюбие.

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