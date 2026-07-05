Россиянин описал посещение перевала Дятлова фразой «рождает новые сомнения»

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Россиянин описал посещение перевала Дятлова фразой «рождает новые сомнения»
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Российский тревел-блогер Максим Голышев посетил одно из самых загадочных мест страны — перевал Дятлова — и описал его фразой «рождает новые сомнения даже в самых правдоподобных версиях». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что перевал, получивший свое название в память о тургруппе Игоря Дятлова, расположен в безлюдной местности. Вокруг него на десятки километров нет дорог, линий электропередачи, туристических баз и любого намека на привычную цивилизацию. Вертолет, на котором прилетел соотечественник, приземлился прямо на землю, а не на специальную площадку.

«Сегодня здесь царит удивительное спокойствие: вокруг простирается горная тундра, ветер неспешно гуляет по склону, и кажется, что сама природа давно стерла все следы произошедшего, оставив лишь память о событиях той роковой ночи», — признался путешественник.

Он добавил, что, согласно официальной версии, на участников группы Дятлова сошла лавина, придавившая нескольких туристов и причинившая им травмы. Однако гид группы, с которой прилетел на перевал Голышев, придерживалась версии о том, что с туристами расправились местные жители, настроенные антисоветски, — дятловцы совершали свой поход в честь XXI съезда КПСС. Самому блогеру это предположение не показалась убедительным.

Соотечественник также отметил, что на месте, где «дятловцы» установили палатку, сегодня можно увидеть сразу несколько памятников с фотографиями участников похода. «Стоя здесь, понимаешь, что никакие памятные знаки не способны передать атмосферу этого места так, как это делает сама природа — суровая, величественная и равнодушная к человеку», — заключил россиянин.

Ранее в Сети появились неизвестные фото похода группы Дятлова, снятые перед трагедией. На одном из снимков видна фигура в клетчатой рубашке на темном фоне с неизвестным предметом в руках.

Фото pxhere.com.

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