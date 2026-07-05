В России спрогнозировали переход ряда категорий работников на четырехдневку

В среднесрочной перспективе ряд категорий работников в России перейдут на четырехдневную трудовую неделю без потери зарплаты. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по труду и социальной политике Ярослав Нилов, его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Такой переход, в частности, затронет юристов, консультантов, менеджеров и журналистов, ожидает парламентарий. Кроме того, на четырехдневку в обозримом будущем могут перейти те, «кто творческими какими-то вопросами занимается», резюмировал Нилов.

Сокращенный формат труда, пояснил он, целесообразен с точки зрения эффективности. Если работник может выполнить поставленный руководством план или задачу за четыре дня, сохранять пятидневку не имеет смысла, полагает Нилов. В целом переход на четырехдневку, констатировал он, должен носить индивидуальный характер.

С учетом резкого замедления роста российской экономики и низкой производительности труда ряд экспертов, напротив, призывают ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Ранее с подобным требованием, в частности, выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он также выразил уверенность, что увеличение рабочих дней не навредит здоровью граждан.

До этого перевести россиян на шестидневку и 12-часовой рабочий режим призывал миллиардер Олег Дерипаска.

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