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В стране и мире

В России начнут блокировать на кассе просроченные товары

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В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Об этом передает РИА Новости.

Мера вступает в силу с 1 апреля. Первыми она коснется табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег.

Инициатива позволит защитить россиян от покупки товаров с нарушениями, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Эксперт добавил, если срок годности продукта истек или он запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, данные о невозможности операции передадут на кассу.

С 1 апреля в России также изменились правила продажи табачной продукции. В частности, вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

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Источник — lenta.ru
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