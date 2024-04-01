В России начнут блокировать на кассе просроченные товары

В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Об этом передает РИА Новости.
Мера вступает в силу с 1 апреля. Первыми она коснется табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег.
Инициатива позволит защитить россиян от покупки товаров с нарушениями, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.
Эксперт добавил, если срок годности продукта истек или он запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, данные о невозможности операции передадут на кассу.
С 1 апреля в России также изменились правила продажи табачной продукции. В частности, вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.
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