Россиян призвали не отказываться от хлеба

25.01.2024 | 16:17

Исключение хлеба из рациона грозит дефицитом полезных веществ, считает нутрициолог Екатерина Кузина. О вреде полного отказа от одного из самых популярных продуктов питания она предупредила в беседе с изданием aif.ru.

Кузина обратила внимание россиян на то, что врачи рекомендуют ограничить потребление мучных изделий из-за их калорийности, однако призвала полностью не отказываться от них. По словам специалистки, в хлебе содержится множество полезных веществ, которых нет в других продуктах питания, и его исключение из рациона грозит дефицитом витаминов и микроэлементов.

Вместе с хлебом, как объяснила нутрициолог, человек получает витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, витамин Е, а также калий, магний, фосфор, железо, кобальт, хлор, ванадий.

«Причем некоторые из этих элементов лучше усваиваются как раз из хлеба. Не случайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки», - подчеркнула Кузина.

Ранее врач-диетолог Татьяна Селезнева призвала россиян отказаться от нескольких распространенных продуктов, которые считаются «мусорными» и вредят здоровью. В их число она включила сосиски, белый хлеб и пиво.