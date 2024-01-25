Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

25.01.2024 | 12:46

Одного из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в украинском плену пытали с помощью огня. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, пишет портал E1.ru.

По ее словам, вернувшийся из плена российский боец сообщил, что украинские военные подносили к его щекам огонь и заставляли говорить нужные им вещи, снимая происходящее на камеру. Мерзлякова отметила, что в настоящий момент он проходит лечение и планирует вернуться на фронт.

Она также упомянула про другого вернувшегося из плена военнослужащего ВС РФ.

«Ко мне с букетом пришел парень, поблагодарил и сказал, что едет обратно на фронт. Он не смог здесь жить, поехал туда. Жив-здоров. Никто их не заставляет возвращаться туда», — рассказала омбудсмен.

В октябре заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщала, что российские военнопленные на Украине пожаловались на пытки в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, писали РИА Новости.