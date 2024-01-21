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В стране и мире

Врач рассказала о последствиях ношения узких джинсов

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Узкие джинсы (скинни) могут привести к проблемам со здоровьем, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Филева. О последствиях ношения такой одежды она предупредила в беседе с Life.

По ее словам, если часто и подолгу носить скинни, кровообращение в области малого таза и нижних конечностей может нарушиться, что может вызвать боль, чувство онемения и дискомфорта в ногах, покалывание в бедрах и икроножных мышцах. «Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду», - объяснила она.

Повышение температуры в области паха, продолжила Филева, также может быть последствием ношения скинни и у мужчин способно спровоцировать ухудшение качества семенной жидкости, а у женщин - обострение вагинального кандидоза - так называемую молочницу. «Еще одна проблема не в самих скинни, а скорее их в размере. Если регулярно носить брюки, стягивающие живот, то это может привести к неправильной работе пищеварительной системы: желудочный сок будет забрасываться в пищевод, и человека начнет мучить изжога», - рассказала врач.

Вместо скинни, по мнению специалистки, лучше покупать более широкие брюки из натуральных тканей и носить нижнее белье из натуральных материалов, которое способствует нормальному потоотделению и здоровой терморегуляции паховой области.

Ранее акушер-гинеколог Виктория Фисюк назвала опасные женские заболевания, которые не дают о себе знать на начальных стадиях. По ее словам, инфекции мочеполовой системы, имеющие яркие проявления, например зуд или жжение половых органов, иногда протекают бессимптомно и могут приводить к бесплодию.

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Источник — lenta.ru
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