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В стране и мире

В России появится льгота для отцов в декрете

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Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на востребованные на рынке труда специальности.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дело в том, что как раз в преддверии Нового года на мое письмо ответило Правительство Российской Федерации. У нас раньше только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имели это право. Достаточно долго пришлось биться за эту тему, но в конечном итоге мне дали положительный ответ. Я очень рада этому», — поделилась депутат.

С 1 января 2024 года в России вырос максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет.

Предельный размер пособия по беременности и родам подняли с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей составили максимум 49 тысяч рублей в месяц (33,2 тысячи рублей в 2023 году).

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Источник — lenta.ru
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