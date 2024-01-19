Момент выбрасывания кота пассажира проводницей попал на видео

19.01.2024 | 16:31

Появилось видео, на котором проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбрасывает кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Запись «Ленте.ру» предоставили в Уральской транспортной прокуратуре.

На кадры попал момент, когда женщина бросает домашнего питомца в снег.

В прокуратуре отметили, что уже начата проверка о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде.

Ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове.

Домашнее животное по кличке Твикс ищут по всему городу уже больше недели. К поискам подключили местных волонтеров. За нахождение питомца назначили вознаграждение — 30 тысяч рублей. Также хозяин кота обратился за помощью в транспортную полицию.

Источник видео - t.me/bazabazon.