В Госдуме призвали разобраться с ценами на презервативы

21.11.2023 | 13:52

Презервативы в России являются социально значимой продукцией, однако в последнее время они резко подорожали - в аптеке упаковка из трех штук стоит более 300 рублей, а российские производители почти не представлены.

Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Султана Хамзаева в адрес руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, передает РИА Новости.

Политик призвал антимонопольщиков проверить рынок на предмет картельного сговора и проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы, потому что последние являются важной частью в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем.

По словам Хамзаева, отказ от использования презервативов может привести к нежелательной беременности и тем самым навредить физическому и психологическому здоровью женщины, отношениям и благополучию семьи. А если дело заканчивается абортом, подчеркнул депутат, то ситуация только усугубляется.

Он отметил, что большая часть такого рода контрацепции в российских магазинах представлена продукцией производителей из Евросоюза, а импортозамещение в этой области не работает. Хамзаев со ссылкой на фармацевтов заявил, что дело тут исключительно в рекламе зарубежных компаний.