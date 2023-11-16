Россиянам раскрыли способы выгнать экс-супруга из квартиры

16.11.2023 | 12:41

Выселить бывшего супруга из квартиры можно за нарушение общественного порядка или невыполнение обязанностей по содержанию жилья. Способы выгнать экс-партнера из дома раскрыла россиянам основательница юридической компании GAP Ирина Гукова, пишут «Известия».

По словам специалистки, если бывший супруг прописан в квартире, выселить его без согласия нельзя по закону. Муж и жена имеют равные права на проживание в общем жилом помещении, даже если они разведены.

«Если вы хотите выселить бывшего супруга из квартиры, вам необходимо обратиться в суд по его месту жительства с иском о признании права собственности на квартиру и выселении бывшего супруга. Однако такие судебные дела рассматриваются индивидуально, их исход зависит от каждой конкретной ситуации, а также от наличия у бывшего супруга альтернативного места проживания. Но есть нюансы, например суды часто встают на сторону истца, если тот сможет доказать документально что все расходы по бремени содержания он несет длительное время самостоятельно», - рассказала Гукова.

Юрист добавила, что есть несколько законных условий для выселения экс-супруга из квартиры, в которой он прописан. Это возможно, если вторая сторона согласна на добровольное выселение и заключен соответствующий договор.

Кроме того, суд может признать обоснованным выселение бывшего супруга из квартиры. «Это может произойти, например, если квартира была приобретена вами до брака или по наследству, либо если вы сможете доказать, что вы обеспечили альтернативное жилье для бывшего супруга», - пояснила эксперт.

Гукова уточнила, что выселение также возможно, если экс-партнер не помогает содержать и обслуживать квартиру, не оплачивает коммунальные услуги, инициирует конфликты либо нарушает общественный порядок.