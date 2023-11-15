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В стране и мире

Под Москвой школьница пожаловалась на травму из-за флага России

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В подмосковном городе Орехово-Зуево 10-летняя учащаяся Озерецкой школы № 8 пожаловалась на травму головы после урока физкультуры, на котором на нее упал флаг России. В учебном заведении изданию «Подъем» заявили, что девочка все симулировала.

Школьница обратилась к врачам с жалобами на головную боль. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ученицу поместили в отделение травматологии. Она уверяла медиков, что на уроке физкультуры ей на голову упал российский триколор. Полицейские организовали проверку.

Директор школы Александр Кульков уверен, что флаг на четвероклассницу не падал и увечья она выдумала.

«Девочка просто симулировала болезнь, чтобы в школу не ходить. На самом деле все у нее хорошо — КТ подтвердила», — пояснил он.

Кульков подчеркнул, что мать девочки претензий к ним не имеет.

Ранее сообщалось, что школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания. Мать девочки обвинила во всем тренера.

Родственники школьницы обратились в Следственный комитет России, ведомство организовало проверку.

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Источник — lenta.ru
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