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В стране и мире

Мужчинам назвали способы научиться понимать женщин

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Психотерапевт Эрик Фитцмедруд, консультирующий мужчин по вопросам отношений с противоположенным полом, назвал правила, которые помогут им научиться лучше понимать женщин. Советы специалиста опубликовало издание HuffPost.

Прежде всего Фитцмедруд призвал не настаивать на сексе, если партнерша отказывается от него, ссылаясь на усталость или любую другую причину. По его словам, даже если упреки и уговоры помогут добиться желаемого, в конечном итоге такой способ поведения снизит влечение женщины к мужчине. «Постарайтесь контролировать эмоциональную реакцию на отказ, иначе закрепится негативный паттерн и любое ваше приглашение к сексу будет вызывать отрицание», — объяснил Фитцмедруд.

Второй совет психотерапевта мужчинам — не спорить с женщиной, если она говорит, что чувствует угрозу своей безопасности. По мнению специалиста, в этой ситуации защита своей точки зрения лишь усугубит ситуацию, поэтому лучше извиниться и изменить поведение.

Кроме того, при общении с женщинами Фитцмедруд призвал мужчин помнить, что отсутствие отказа не означает согласие. Он посоветовал задавать вопросы так, чтобы получить понятный и ясный ответ. При этом специалист напомнил, что право на отказ есть не только у женщин, но и у мужчин, поэтому если ситуация вызывает дискомфорт, следует сказать «нет» и не менять мнение из-за давления или манипуляций.

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Источник — lenta.ru
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