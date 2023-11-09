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В стране и мире

Российский семиклассник в противогазе ранил одноклассницу из арбалета

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В Санкт-Петербурге семиклассник в противогазе ранил одноклассницу в глаз из игрушечного арбалета.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что пострадавшую госпитализировали с травмой глаза. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По информации «Фонтанки», самого школьника передали психологам. У него забрали арбалет с тремя стрелами и противогаз. По некоторым данным, у мальчика также была металлическая линейка и пластиковый нож. При этом в школе все отзываются о нем положительно.

Ранее 8 ноября сообщалось, что семиклассник пришел в школу на Васильевском острове в противогазе и с ножом. Перед первым уроком подростка с самодельным оружием заметили в школьной рекреации. Дети доложили об инциденте родителям и те выдвинулись к учебному учреждению.

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Источник — lenta.ru
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