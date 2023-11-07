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В стране и мире

Съеденный тайком пирог спас женщине жизнь

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Жительница Великобритании съела рождественский английский пирог, смахнула крошки с груди и обнаружила опухоль. О том, как лакомство спасло жизнь женщине, сообщает Daily Mirror.

11 ноября 2022 года 49-летняя Джули Пикеринг из города Уолсолл тайком съела пирог перед ужином. «У нас в доме есть правило — не есть никаких закусок и лакомств перед ужином. Поэтому, когда один из детей сбежал по лестнице, мне пришлось убирать улики», — рассказывает она. Женщина начала быстро смахивать крошки и в этот момент нащупала уплотнение в груди.

Вскоре Пикеринг обратилась к врачу и прошла обследования. В январе 2023 года у нее диагностировали трижды негативный рак молочной железы третьей степени — наиболее агрессивный тип злокачественной эпителиальной опухоли. Британке пришлось пройти шесть тяжелых курсов химиотерапии, после чего ей провели двустороннюю мастэктомию и установили грудные импланты. В настоящее время болезнь перешла в стадию ремиссии. «Я не знала, что у меня агрессивная форма рака, и, если бы не крошки от рождественского пирога, сегодня все могло бы быть иначе», — говорит Пикеринг.

Она призвала людей регулярно проверять свое здоровье и обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения уплотнений или шишек на теле.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании выиграла компенсацию после врачебной ошибки, в результате которой ее два года лечили от рака. Больная прошла девять циклов иммунотерапии.

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Источник — lenta.ru
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