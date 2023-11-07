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В стране и мире

Россиянкам предложили платить за отказ от аборта

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Депутат Государственной Думы (ГД) Султан Хамзаев выступил с предложением платить денежные средства россиянкам, которые приняли решение отказаться от аборта. Свое обращение о подобном финансовом поощрении парламентарий направил заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

По мнению Хамзаева, сохранение жизни ребенка является важной частью в стратегии по уменьшению количества абортов в России.

Он также отметил, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности закона «Об основах охраны здоровья». Парламентарий предположил, что вокруг темы абортов в последнее время возникло множество спекулятивных мнений.

«У государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства», — подчеркнул Хамзаев.

3 ноября президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты (ОП) назвал острой проблему абортов в стране.

До этого Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

В июне в Пермском крае депутат Олег Постников выступал с инициативой предоставлять деньги женщинам в обмен на отказ от аборта. В Госдуме предложение тогда раскритиковали — председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнила плату россиянкам за отказ от аборта с продажей детей.

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Источник — lenta.ru
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