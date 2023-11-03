В России возник дефицит иван-чая

03.11.2023 | 15:27

Иван-чай в России стал дефицитным товаром. Как сообщает Mash со ссылкой на Союз производителей отечественного напитка, нехватка образовалась из-за рекордного спроса. По сравнению с 2022 годом он увеличился на 200 процентов.

В России объемы сбора иван-чая традиционно были небольшими. Однако в последние годы интерес к нему возрос, особенно — со стороны Китая. По данным Mash, количество запросов из КНР на поставку напитка выросло более, чем двукратно. Это и вызвало дефицит на внутреннем рынке.

Повлиять на ситуацию можно путем увеличения объемов сбора, но для этого необходимы финансовые вложения, пояснили в Союзе производителей иван-чая. К решению вопроса с предоставлением грантов и субсидий надеются привлечь Минсельхоз.

Кроме того, российская сторона начала переговоры с африканским дистрибьютором напитка (название компании не раскрывается). В середине ноября ее представитель намерен посетить Россию.

Ранее стало известно, что Минсельхоз рассматривает включение иван-чая в список сельхозпродукции. В 2022 году ведомство заявило, что российский напиток имеет все шансы завоевать вкусы аудитории, потеснив на прилавках стандартные чай и кофе. В июле прошлого года идею развития производства иван-чая поддержал президент России Владимир Путин. Иван-чай полезнее «химической» кока-колы, заметил он.