В российских домах начнут ставить лифты из Киргизии

01.11.2023 | 17:41

Киргизский лифтостроительный завод Sky Elevators начнет поставлять свою продукцию в Россию. Лифты из Киргизии появятся в российских домах в ближайшее время, об этом сообщает ТАСС.

Подписание соглашения между заводом и российской компанией АО «УК Технопарк Торгмаш» прошло в Министерстве экономики и коммерции Киргизии с участием министра Данияра Амангельдиева.

Глава Sky Elevators Рахат Жунушбаева отметила, что завод активно работает над усилением экспорта лифтов. По ее словам, поставки в Россию станут большим шагом вперед в продвижении продукции.

«Мы хотим, чтобы нашу страну знали и как страну, в которой развивается промышленность. В целом мы работаем над улучшением конкурентоспособности наших отечественных лифтов с точки зрения качества, инноваций и цены. Надеемся, что в дальнейшем объемы экспорта будут увеличиваться», - заявила Жунушбаева.

В октябре финская компания Kone, которая считается одним из крупнейших производителей лифтов, продала бизнес в России холдингу S8 Capital. Точная сумма сделки не уточнялась, однако рыночная стоимость «Лифт Коннект» оценивается в 0,5-1 миллиард рублей.