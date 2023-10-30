Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке

30.10.2023 | 12:10

Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям на фоне выросшей ключевой ставки Центробанка. Об этом пишут «Известия».

Почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит, рассказала замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Она объяснила, что кредитные организации снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и просят заемщика дополнительно подтвердить доход. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты.

За последние четыре месяца ключевая ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента, а с 27 октября, после последнего повышения на два процентных пункта, показатель составил 15 процентов. На фоне этого в банках «не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной».

С учетом ожидающегося нового повышения рыночных ставок по кредитам и вероятного увеличения минимального размера первоначального взноса доля ипотеки в среднесрочной перспективе может упасть ниже 40 процентов, полагает Решетникова. Ранее она же отмечала, что из-за роста ипотечных ставок усилится интерес россиян к приобретению жилья без участия банков, в частности к покупке квартир в рассрочку.