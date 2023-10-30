Сетевое издание|18+|Понедельник|30 окт 2023|13:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям на фоне выросшей ключевой ставки Центробанка. Об этом пишут «Известия».

Почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит, рассказала замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Она объяснила, что кредитные организации снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и просят заемщика дополнительно подтвердить доход. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты.

За последние четыре месяца ключевая ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента, а с 27 октября, после последнего повышения на два процентных пункта, показатель составил 15 процентов. На фоне этого в банках «не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной».

С учетом ожидающегося нового повышения рыночных ставок по кредитам и вероятного увеличения минимального размера первоначального взноса доля ипотеки в среднесрочной перспективе может упасть ниже 40 процентов, полагает Решетникова. Ранее она же отмечала, что из-за роста ипотечных ставок усилится интерес россиян к приобретению жилья без участия банков, в частности к покупке квартир в рассрочку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте