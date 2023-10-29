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В стране и мире

Россиян предупредили о блокировке карт из-за снятия крупных сумм

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Банки за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов.

По словам специалиста, отслеживанием подозрительных переводов в банковских системах в последнее время чаще занимается искусственный интеллект. Он анализирует транзакции по нескольким тысячам параметров.

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм», - отметил Шамиль Магомедов.

Особенно это будет подозрительно, если «деньги на карту были зачислены только что», уточнил эксперт. Искусственный интеллект может остановить транзакцию, если посчитает ее признаки нетипичными для данного клиента.

«Если возникнет хотя бы малейшее подозрение, платеж задержат для проведения более тщательной проверки», - уточнил специалист.

По его словам, после проверки информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения или отпечатком пальца.

При этом Магомедов подчеркнул, что слова, которые клиенты указывают в строке «назначение платежа», ИИ не учитывает, этим занимается налоговая служба.

Ранее Шамиль Магомедов заявил, что во время установки любого приложения у пользователя смартфона часто запрашивают разрешения на запись аудио, отслеживание геопозиции. Он рассказал об опасных запросах системы.

По его словам, при любых сомнениях и подозрениях нужно перестраховаться и выбрать аналог приложения с проверенной репутацией.

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Источник — lenta.ru
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