Россиянам захотели разрешить жениться и разводиться по-новому

Минюст предложил разрешить россиянам жениться и разводиться по-новому - через многофункциональные центры (МФЦ).
Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки предлагается внести в Семейный кодекс. В случае их принятия граждане России, не состоящие в браке, смогут официально зарегистрировать свои отношения в центрах предоставления госуслуг, но без торжественной обстановки.
Однако есть исключения, при которых МФЦ сможет отказать в этой процедуре: заключение брака на дому, в больнице или с лицом, находящимся в местах лишения свободы.
Развестись через МФЦ смогут супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основании судебного решения.
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