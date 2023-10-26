Россиянам захотели разрешить жениться и разводиться по-новому

26.10.2023 | 16:25

Минюст предложил разрешить россиянам жениться и разводиться по-новому - через многофункциональные центры (МФЦ).

Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс. В случае их принятия граждане России, не состоящие в браке, смогут официально зарегистрировать свои отношения в центрах предоставления госуслуг, но без торжественной обстановки.

Однако есть исключения, при которых МФЦ сможет отказать в этой процедуре: заключение брака на дому, в больнице или с лицом, находящимся в местах лишения свободы.

Развестись через МФЦ смогут супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основании судебного решения.