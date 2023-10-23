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В стране и мире

Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе зимой

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С 1 сентября 2023 года вступили в силу правила, согласно которым за езду на летних шинах зимой автомобилистов могут оштрафовать на 500 рублей. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, пишет RT.

«За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то, что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит плюс 4-5 градусов», — сказал Поздняков.

Он напомнил, что с осени 2023 года отсутствие зимних шин на транспортном средстве в зимний период относится к перечню неисправностей и условий, при которых запрещается его эксплуатация. Специалист в связи с приближением холодной погоды также посоветовал водителям подумать о замене стеклоомывающей жидкости на «незамерзайку», проверить износ шин, а также отбалансировать колеса и соблюдать скоростной режим.

С начала осени для автомобилистов в России начал действовать ряд новых правил. Так, вступил в силу запрет на использование шин не по сезону, эксплуатацию транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). На автомобилях, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется. Как рассказал «Ленте.ру» автоюрист Лев Воропаев, с горящим индикатором авто могут снять с регистрации, но если нарушение было замечено впервые, то водителю выпишут штраф и дадут возможность устранить его.

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Источник — lenta.ru
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