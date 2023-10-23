Распространенная привычка оказалась признаком психических расстройств

23.10.2023 | 10:57

Болтливость может быть признаком нескольких психических расстройств и заболеваний. Об этом предупредила психотерапевт Кэролайн Рубинштейн, пишет Daily Mail.

Специалистка отметила, что привычка много болтать сама по себе не является признаком проблем с психикой. Насторожиться следует, если с человеком трудно построить двусторонний диалог, он не слушает других и не дает им отвечать. «Многие даже не осознают, что они слишком много говорят», — утверждает Рубинштейн. Она уточнила, что подобное поведение может наблюдаться у людей с аутизмом, так как им трудно отслеживать эмоции собеседника и делать правильные паузы в речи.

Болтливость также может оказаться признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности, продолжила психотерапевт. По ее словам, дети и взрослые с этим расстройством часто говорят вслух, все что приходит в голову, ничего не фильтруют и не останавливаются. Такое же поведение встречается среди тех, у кого есть социальная тревожность. «Они часто испытывают сильное беспокойство из-за тишины. Люди будут говорить просто для того, чтобы не молчать», — указала распространенную причину болтливости Рубинштейн.

Специалистка добавила, что излишняя говорливость и высокий темп речи нередко встречаются у людей с биполярным расстройством, которые проходят через фазу эмоционального подъема. Однако Рубинштейн подчеркнула, что болтливость — это лишь одно из возможных проявлений заболевания, а главный симптом — это смена маниакальных и депрессивных периодов.

Ранее психолог Елена Ярикова назвала болтливость одной из самых раздражающих черт женского характера. Она перечислила и другие качества, которые, по ее мнению, отталкивают других.