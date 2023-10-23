Названы малоизвестные ранние симптомы рака груди

23.10.2023 | 17:11

Большинство людей не знают всех симптомов рака груди и не могут проводить самодиагностику для раннего выявления болезни. К таким выводам пришли специалисты онкологического центра Университета штата Огайо (США) по итогам опроса населения.

Уточняется, что 93 процента опрошенных смогли назвать один симптом заболевания — уплотнения в молочных железах. Менее половины знают, что рак молочной железы имеет и другие проявления. Так, к малоизвестным симптомам болезни относится изменение формы соска.

«По мере роста опухоли она может притягивать к себе часть тканей молочной железы, в результате этого сосок выворачивается или втягивается внутрь», — объяснили специалисты.

Кроме того, подчеркивается, что на развитие злокачественной опухоли может указывать появление прозрачных или красноватых выделений из соска. Другими ранними симптомами заболевания являются сухая, красная или чешуйчатая кожа вокруг соска, отек груди или подмышек, болезненность, покраснение и повышенная температура груди, а также углубления в груди, появляющиеся при поднятии рук.

Ранее врач-хирург, онколог Мария Ермощенкова предупредила, что хронический стресс увеличивает риск развития рака молочной железы. Для снижения негативного воздействия она посоветовала использовать стратегии управления стрессом — вести здоровый образ жизни и использовать техники релаксации.