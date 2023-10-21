Названы правила просушки упавшего в воду телефона

21.10.2023 | 14:42

Чтобы спасти упавший в воду телефон, нужно сразу же отнести его в сервисный центр, а при отсутствии такой возможности просушить его самостоятельно, рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Правила просушки намокшего телефона она назвала в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, сперва нужно отключить телефон и вытащить батарею. Затем нужно снять чехол и защитную пленку, вытащить сим-карту и флешку, проверить динамик и разъемы, а оставшиеся капли воды удалить ватными палочками или бумажными салфетками. Жесткие предметы при вытирании нужно избегать, потому что они могут повредить устройство, предупредила Голицына.

Телефон, подчеркнула она, нельзя сушить на солнце, потому что могут выгореть пиксели на дисплее или матрица камеры, или с помощью фена, чтобы не допустить расплавления деталей и более глубокого оседания капель. Затем, продолжила Голицына, телефон нужно на не менее чем сутки оставить на ровной поверхности в теплом помещении.

Эксперт предупредила, что действовать при намокании телефона нужно быстро.

«С наступлением осени количество обращений в сервисные центры по причине попадания влаги в смартфоны только растет... Попадание воды в смартфон может привести к коррозии, а затем и выходу из строя важных компонентов, поэтому необходима молниеносная реакция для спасения вашего устройства», - сказала Наталья Голицына.

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