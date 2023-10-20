Врач раскрыла неприятную правду о популярном средстве контрацепции

20.10.2023 | 14:54

Оральные контрацептивы могут полностью уничтожить либидо у женщин, считает врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Правду о последствиях приема противозачаточных средств она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лебедева объяснила, что контрацептивы подавляют синтез тестостерона, что постепенно приводит к угасанию полового влечения. По словам врача, со временем либидо может полностью исчезнуть и не восстановиться даже после отказа от таблеток. «Если у вас сильная половая конституция, то проблем с либидо почти не будет», — добавила Лебедева.

Эндокринолог предупредила, что во время приема противозачаточных средств возможны выделения из груди из-за повышения уровня пролактина. Женщины также могут столкнуться с отечностью и набором веса.

Кроме того, она отметила, что контрацептивы воздействуют на работу желчного пузыря. «Желчь становится густой и склонной к образованию камней, а это автоматически тормозит детоксикацию в печени», — сказала врач. В заключение она добавила, что не считает оральные контрацептивы самым безопасным средством контрацепции для женщин.

Ранее ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что гормональная контрацепция при приеме с обезболивающими увеличивает риск тромбоза. Они провели исследование с участием 530 тысяч женщин.