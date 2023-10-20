Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для россиян

20.10.2023 | 17:42

С 28 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей. Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

Ведомство сообщает, что с 28 октября этот способ входа станет обязательным для всех пользователей, а не только для недавно зарегистрировавшихся.

«С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты», — говорится в сообщении.

Тем пользователям, кто не установит второй способ входа, во время следующего визита будет предложены варианты защиты.

До тех пор, отмечает Минцифры, пока второй фактор не будет установлен, войти в аккаунт на «Госуслугах» не получится.