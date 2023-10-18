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В стране и мире

В Москве над пятиклассником надругались в туалете школы

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Правоохранительные органы проверяют московскую школу №2025 из-за конфликтной ситуации между двумя учениками пятого класса. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор учебного заведения Ольга Артемьева.

По ее словам, узнав об инциденте, школьная администрация организовала встречу с детьми и их родителями при участии психолога и специалиста комиссии по делам несовершеннолетних. В результате пострадавшего мальчика решили перевести в другой класс. Второго ребенка поставили на внутришкольный учет. Кроме того, с ним проведут индивидуальную профилактическую работу.

Как выяснил Telegram-канал Mash, в правоохранительные органы с заявлением о надругательстве обратилась мать пострадавшего мальчика. По ее словам, в туалете учебного заведения на ее сына напал ровесник, который обездвижил ребенка, поставил его на колени и провел по губам половым органом. Отмечается, что оба мальчика воспитываются в благополучных семьях.

Ранее в школе №1392 имени Рябинкина в Новой Москве девятиклассники привели 12-летнего мальчика в школьный туалет, где надругались над ним, а затем запугали, чтобы он не рассказывал о случившемся. Мать пострадавшего догадалась о случившемся после того, как ребенок стал замкнутым и перестал посещать школу. Тогда она решила расспросить сына о его состоянии.

В середине марта в том же учебном заведении разгорелся скандал после того, как четвероклассник снял на видео действия сексуального характера в отношении сверстника. Позже запись попала в школьные чаты.

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Источник — lenta.ru
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