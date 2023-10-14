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В стране и мире

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

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Российским семьям стоит разрешить покупать автомобили за счет материнского капитала, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такой способ использовать государственные выплаты она предложила в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня очень актуально для многодетных семей, и многодетные семьи просят об этом — предоставить возможность приобретения автомобиля. Мы думаем, что это может быть автомобиль отечественного производства.

«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя, чтобы не допускать при продаже на вторичном рынке какого-либо мошенничества, мнимых сделок и таким образом обналичивания материнского семейного капитала. Важно, чтобы он пошел на пользу семьи, на пользу детей», — сказала депутат.

Сейчас российские семьи могут потратить материнский капитал, чтобы улучшить жилищные условия, в том числе погасить ипотеку.

Также можно потратить деньги на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить их в образование ребенка или оформить ежемесячную выплату. Кроме того, средства можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.

10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что с 2024 года в России вырастет сумма маткапитала. Индексация составит 7,5 процента. Сумма маткапитала на первого ребенка таким образом составит почти 631 тысячу рублей, а на второго — около 834 тысяч, если семья не получала сертификат на первенца.

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Источник — lenta.ru
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