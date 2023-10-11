В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

11.10.2023 | 14:20

Авиакомпании S7 Airlines придется сократить осеннее-зимнее расписание (с ноября по март) на 10-15 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Причиной такого решения стали проблемы с обслуживанием двигателей самолетов, пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в Минтрансе указал, что хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320/А321neo и установленными на них американскими двигателями производства Pratt & Whitney (P&W). По данным сервиса Flightradar24, каждый пятый эксплуатируемый компанией самолет этой модели не летает, то есть 21 воздушное судно из 103.

По состоянию на 10 октября стоят на земле 6 из 21 A320neo возрастом от двух до шести лет и все восемь A321neo возраста от двух до пяти лет. Все три A319 возрастом 17 лет стоят с 30 сентября, несколько месяцев не летают три A320 и неделю не используется один из 16 лайнеров A321. От одного до десяти месяцев не летают пять Embraer из 17 и один из 19 Boeing.

Собеседники издания объяснили, что двигатели P&W на самолетах S7 принадлежат последнему поколению и выпускаются меньшей серией, чем установленные на лайнерах других перевозчиков французско-американские CFM Leap. В связи с этим компетенций их обслуживания нет ни в России, ни в Иране, где имеется опыт работы с более массовой техникой.

Двигатели P&W для neo начали выпускать в 2016 году, спустя три года после начала производства двигателей CFM. Летом этого года американская компания отозвала более тысячи двигателей для исправления проблем, что привело к массовой отмене рейсов в Европе и США. С проблемами столкнулись не менее 57 перевозчиков.

Эксперты отмечают, что оба типа двигателя сложны в обслуживании и вряд с ним смогут справиться в России. При этом для CFM решение найти будет проще, так как в мире больше работающих с ними сервисов.

Представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский напомнил, что обе силовые установки чипированы, их перемещение по миру контролируется, а для их работы важно программное обеспечение. Он не верит в возможность их неофициального обслуживания или закупку по серым схемам.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал президенту страны Владимиру Путину, что с 2025 года начнется массовое выбытие самолетов всех иностранных компаний в связи с необходимостью капитального ремонта. По его словам, выходом станет производство своих самолетов, которые должны будут заменить иностранные модели во всех категориях.

По состоянию на середину октября сертификацию не прошла ни одна из новых моделей самолета, которые используют российские двигатели. Летные испытания проводятся только с МС-21, который оснащен установками ПД-14, у остальных пока не было первых полетов. Коммерческие поставки регионального самолета Ил-114-300 перенесли на три года из-за неготовности двигателя.