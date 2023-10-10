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В стране и мире

Россиянка наняла киллера для ликвидации снохи

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В Алтайском крае задержали 58-летнюю россиянку за подготовку особо тяжкого преступления. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2022 году, через несколько месяцев после похорон сына, женщина узнала, что у его бывшей жены появился новый мужчина.

Новые отношения снохи возмутили россиянку, кроме того, она испугалась, что лишится возможности общаться с внуком, а потому решила нанять киллера для ликвидации снохи. В феврале 2023 года исполнитель преступления получил задаток в 150 тысяч рублей.

Заказчица поставила четкие условия, согласно которым пули должны были настичь цель, когда та поедет в гости к родственникам, жившим в другом регионе. Тем самым обвиняемая надеялась отвести от себя подозрение.

Вскоре после этого женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Довести свой замысел до конца женщине не удалось. Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — lenta.ru
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