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Госдума приняла закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

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Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта. Это следует из карточки законопроекта, опубликованной на портале нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, водителей автобусов будут штрафовать на пять тысяч рублей, а юрлиц-перевозчиков - до 30 тысяч рублей.

В случае одобрения закона Советом Федерации и президентом, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В 2021 году в России официально запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождения взрослых за безбилетный проезд.

Водителю, который нарушил закон, грозит штраф до пяти тысяч рублей, а кондукторам и контролерам - от 20 до 30 тысяч рублей. А если из-за таких действий ребенок пострадает, это может обернуться уже уголовной ответственностью.

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Источник — lenta.ru
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