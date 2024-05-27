Российский стилист назвал цветные пластыри на ногах новым трендом

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянам необычный новый тренд в 2024 году.
Эксперт отметил, что с началом сезона использования босоножек и туфель перед их обладателями встала проблема натертых ног.
По его словам, актуальными оказались цветные пластыри, которыми можно заклеить полученные раны. Надирян отметил, что их стало модно использовать как аксессуар.
В подтверждение своих слов стилист привел снимки ног моделей с показа итальянского бренда MiuMiu. Так, манекенщицы размещали упомянутые пластыри на пальцах и пяточных сухожилиях.
Ранее в мае стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить одежду задом наперед.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀