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В стране и мире

После семейного застолья у шести человек обнаружили в мозге круглых червей

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В США после семейного застолья, на котором подавали медвежатину, шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами. Об этом сообщает People.

По данным издания, члены одной семьи в возрасте от 12 до 62 лет заразились трихинеллезом — заболеванием, которое вызывают паразитические круглые черви трихинеллы. Сначала личинки попадают в лимфатическую систему, затем в кровь и постепенно достигают скелетных мышц, миокарда и мозга.

Уточняется, что источником заражения семейства стала медвежатина, которую привез к столу один из родственников.

Заразившиеся члены семьи рассказали, что мясо готовили на гриле с овощами, сначала оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно. Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина.

Сообщается, что у него началась лихорадка, сильные мышечные боли, отек вокруг глаз и другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи, в том числе у тех, кто во время застолья ел только овощи. Двоих пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. После лечения все инфицированные выздоровели, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что жаловавшийся на усталость футболист оказался болен опасной для жизни болезнью. Узнать о диагнозе ему помог простой медицинский тест у врача.

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Источник — lenta.ru
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