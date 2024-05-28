ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

28.05.2024 | 11:33

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о росте активности разведывательной деятельности НАТО у границы России. По его словам, Североатлантический альянс отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории страны, пишут РИА Новости.

Кулишов уточнил, что военно-политический блок повышает интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки своих войск. В ходе них военнослужащие альянса отрабатывают сценарии ведения боевых действий против России.

Как отметил генерал, сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране российских рубежей.

Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием альянса

27 мая стало известно, что Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать территорию России оружием альянса. Соответствующая поправка к итоговой декларации была принята на весенней сессии в Софии, где принимали участие около 400 парламентариев государств альянса и 25 стран-партнеров.

Участники ассамблеи заявили, что Киев может наносить удары по легитимным целям на российской территории. Девять стран высказались против данной инициативы. Кроме того, большинством голосов было принято заявление о поддержке Украины «вплоть до ее победы».

Разрешить Украине бить по России западным оружием призывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он просил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия. Глава блока указывал, что Киеву следует самостоятельно решать, как использовать переданное вооружение, поскольку оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».

В России анонсировали учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

В начале мая президент России Владимир Путин поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия.

21 мая в Южном военном округе (ЮВО) стартовал первый этап мероприятий. В ходе него личный состав ракетных частей ЮВО выполнил учебно-боевые задачи получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

По данным Министерства обороны, цель учений — поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. В оборонном ведомстве указали, что данные мероприятия стали ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал учения своевременными и обусловленными международной обстановкой. По его словам, Вооруженные силы России располагают широкой номенклатурой нестратегических ядерных боеприпасов, в том числе артиллерийских. Он напомнил, что вооружение этого типа в соответствии с военной доктриной может быть применено при угрозе территориальной целостности России.