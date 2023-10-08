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В стране и мире

Юрист раскрыл схему мошенников под видом сотовых операторов

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Телефонные мошенники начали обзванивать жителей под видом сотовых операторов с требованием продлить истекающий договор на номер телефона.

Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что в действительности договоры, которые заключаются абонентом с сотовыми операторами, не предусматривают ограниченного срока пользования номером.

По информации агентства, во время разговора мошенник пытается отвлечь внимание собеседника обилием технических терминов, после чего уточняет, на какой период клиент желает продлить контракт с оператором. После на номер владельца приходит СМС с кодом, который необходимо ввести для «подтверждения пользовательского соглашения о продлении договора на новый срок».

Ранее стало известно, что пенсионерка из Смоленска потеряла жилье и более миллиона рублей из-за мошенников.

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Источник — lenta.ru
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